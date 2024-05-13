Диетолог Дюваль назвала кедровые и грецкие орехи самыми полезными

Фото: depositphotos/igordutina

Кедровые и грецкие орехи содержат наибольшее количество ценных компонентов. Об этом в эфире радио Sputnik заявила врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.

Она рассказала, что все орехи отличаются по химическому составу. Кедровые, продолжила она, входят в топ-20 продуктов, которые приносят реальную пользу организму из-за своих жиров. Дюваль добавила, что иногда назначает их пациентам в качестве вспомогательного продукта для разрешения каких-то проблем со здоровьем.

Но даже самые полезные орехи нельзя есть в большом количестве, предупредила врач. Она напомнила, что это калорийная и тяжелая пища. Людям с заболеваниями ЖКТ она советует исключить их из рациона. Человек без патологий ЖКТ может в сутки съесть горсть орехов – это суточная норма, прокомментировала эксперт.

Также с особой осторожностью она рекомендует относиться к кешью, поскольку это не орех, а боб. Людям, которые тяжело переваривают бобовые, сталкиваются с метеоризмом, газообразованием в процессе употребления такой пищи, нужно исключить кешью из рациона, сказала Дюваль.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, что грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина. Они содержат полиненасыщенные жиры и жирные кислоты омега-3.

Более того, снизить холестерин могут бразильский, кедровые орехи, фундук, кешью и пекан, добавил биолог.

