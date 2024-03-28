Биолог рассказал, что орехи снижают уровень холестерина

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Некоторые виды орехов помогают снизить уровень холестерина. Об этом рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

"Регулярное и длительное употребление 100–150 граммов грецких орехов в день приводит к снижению уровня плохого холестерина в крови", – сообщил он в интервью газете "Известия".

Созыкин дополнил, что орехи содержат полиненасыщенные жиры и жирные кислоты омега-3. Они пополняют уровень "хорошего" холестерина, а антиоксиданты, витамины и другие нужные нутриенты легко всасываются в организм человека.

"Грецкий, бразильский и кедровые орехи, а также фундук, кешью и пекан способствуют снижению холестерина при правильном и рациональном питании", – прокомментировал биолог.

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