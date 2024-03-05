Диетолог посоветовала есть авокадо в первой половине дня

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Авокадо лучше употреблять в первой половине дня, поскольку продукт является очень жирным, отметила диетолог Татьяна Жаровская в эфире радио Sputnik.

"По химическому составу и свойствам авокадо приближено к ореху, поскольку этот продукт богат полезными жирами. В нем содержатся как насыщенные, так и полиненасыщенные жирные кислоты, в частности, омега-6", – объяснила она.

Однако также авокадо – это источник клетчатки, витамина Е, минералов и витаминов группы В, подчеркнула эксперт.

Из-за большого количества жиров авокадо является достаточно калорийным, предупредила Жаровская. По ее словам, в день не стоит употреблять более 40–50 граммов продукта. Однако специалист уточнила, что целый авокадо можно съесть в рамках кетодиеты. При этом ничего другого в этот прием пищи человек добавлять не должен, заметила Жаровская.

От этого плода следует отказаться людям, страдающим от нарушения желчеоттока, панкреатита, гастрита и лишнего веса, подытожила она.

Ранее диетолог Ольга Шестакова рассказала, что семена чиа, кунжута, конопли и граната имеют высокую питательную ценность, поэтому их стоит регулярно добавлять в рацион. Эксперт объяснила, что в семенах конопли есть белок, аминокислоты и витамины, в семечках граната – омега-7 полиненасыщенная жирная кислота и антиоксидаты, в кунжуте – кальций, марганец и биологически активные вещества.



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