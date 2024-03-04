Названы пять мешающих похудеть продуктов

Фото: 123RF/barmaleeva

Сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы мешают человеку похудеть, сообщает News.ru со ссылкой на диетолога и спортивного тренера Марию Волынкину.

Она подчеркнула, что употребление сахара приводит к выбросу инсулина и повышению уровня сахара в крови. В итоге сперва при поедании сладкого наблюдается высокая работоспособность, однако затем приходит сонливость и усталость. Диетолог добавила, что в целом сахар в чистом виде вреден.

Она добавила, что никакой пользы организму не приносят и продукты с содержанием белой муки. Речь идет о выпечке и макаронах. Также при похудении не стоит есть фастфуд, кетчуп и майонез.

Диетолог также рекомендует отказаться на время диеты от острой, жирной и соленой пищи, в частности от консервов, сосисок, колбас, полуфабрикатов и алкоголя, который снижает метаболизм.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что отказ от хлеба не поможет похудеть. По словам эксперта, для снижения веса необходимо исключить лишние калории, которые послужили причиной его набора.

До этого врач-диетолог Татьяна Солнцева поделилась, что проведенное 2023 году веерное исследование хлебобулочной продукции показало, что в более чем 190 образцах белого хлеба содержались вредные добавки. В свыше 5% из них нашли семикарбазид и броматы.

"Доктор 24": врач прокомментировала основные мифы о хлебе