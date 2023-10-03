03 октября, 11:59Общество
Врач рассказала, от каких болезней защитит отказ от мучного
Фото: depositphotos/Alexstar
Отказ от изделий из муки высшего сорта поможет снизить риск развития многих заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
К продукции из муки высшего сорта относятся белый хлеб, булки, печенье и макароны из мягких сортов пшеницы.
Специалист пояснила, что продукция из муки высшего сорта содержит очень много сахара и быстрых углеводов.
"После употребления мучного у нас тут же повышается уровень глюкозы в крови. Углеводы будут откладываться в жир, появится лишний вес. Начнет формироваться инсулинорезистентность, а затем и диабет. Глюкоза станет повреждать сосуды, туда будет устремляться холестерин", – предупредила диетолог.
Ранее россиянам рассказали, допустимо ли употреблять хлебобулочные изделия на ночь. Отмечается, что они содержат углеводы, то есть энергию, которую необходимо расходовать, чтобы не толстеть. Однако в ночные часы потратить ее не получится, поскольку люди спят. Именно поэтому есть хлеб вечером не рекомендуется.
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