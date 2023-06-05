Врач рассказала, можно ли есть хлеб на ночь

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Употреблять хлеб на ночь не рекомендуется, поскольку такое питание может привести к набору лишних килограммов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Конечно, хлеб желательно не есть вечером, а тем более на ночь, поскольку с этим продуктом мы получаем углеводы – энергию, которую надо расходовать. Ночью мы не активны, потому что спим. Если энергия не расходуется, она будет откладываться в жир. И мы будем набирать вес.

Стоит учитывать, что вредным перед сном будет не только белый и ржаной, но даже цельнозерновой хлеб. "Если мы съедим цельнозерновой хлеб, то из-за клетчатки в его составе станем получать энергию дозированно, но она все равно будет откладываться в жир. Просто не так быстро, как после белого хлеба", – пояснила врач.

Во избежание набора лишнего веса специалист порекомендовала есть хлеб утром и в обед. Таким образом, человек успеет потратить поступившую с пищей энергию до вечера. Желательно отдать предпочтение цельнозерновому хлебу. Его употребление, в отличие от белого, не приведет к сильному скачку глюкозы в крови, заключила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, какое количество хлеба можно съедать за день. Отмечается, что для людей, у которых нет проблем со здоровьем, норма составляет два-три куска. При этом если речь идет о человеке с лишним весом или диабетом, то ему стоит исключить из рациона белый хлеб. Ржаной лучше не употреблять тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ. Что касается зернового хлеба, то по нему противопоказаний почти не имеется.

