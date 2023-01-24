Эксперт предупредила о последствиях употребления хлеба с плесенью

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Разовое употребление хлеба с небольшим количеством плесени не приведет к опасным последствиям, но если есть его слишком часто, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Если мы один раз съедим испорченный хлеб, где плесени совсем чуть-чуть, иммунная система более-менее справится. Если съесть сразу много плесени, то, конечно, будет отравление. Но это нужно прямо совсем гнилой хлеб съесть. Понятно, что будет резь в животе, диарея, тошнота. Но редко кто из нас ест хлеб с таким большим количеством плесени", – комментирует эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Если регулярно употреблять такой хлеб в пищу, то могут возникнуть проблемы с печенью. Она все время пытается задержать различные токсины. Когда идет очень большая нагрузка токсинов, ее клетки не справляются и в конечном итоге орган сам начинает повреждаться. Может быть воспаление самой печени, потом формируется рубцовая ткань, то есть фиброзы.

Также регулярное поступление опасной плесени в организм приводит к постоянному напряжению иммунной системы, отметила врач.

"Все равно что-то попадет в кровь, начнет там циркулировать и будет вызывать внимание иммунной системы. Это приведет к постоянному ее напряжению. Таким образом она теряет свою боеспособность", – предупредила эксперт, добавив, что на этом фоне у человека может развиться какое-нибудь аутоиммунное заболевание.

Если плесень появилась даже на небольшом участке хлеба, не нужно пытаться ее срезать. Такой продукт уже считается полностью испорченным, подчеркнула Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Если хлеб заплесневел, его лучше выбросить. Не нужно пытаться отрезать кусок с видимой плесенью. Даже если ломтик вроде чистый, все равно не надо его есть. Видимая плесень – это верхушка айсберга, а споры далеко раскинулись. Они уже перешли на другие места, но просто пока визуально не проявляются.

Плесень не всегда бывает сразу заметна на хлебе, поэтому определить, что он испортился, можно также по запаху.

"Там уже будет не сильно хлебный, не сильно аппетитный запах. Появляется запах кислоты", – объясняет специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Нужно обращать внимание на дату изготовления. День-два после – хлеб еще нормальный, его можно есть, а дальше – уже осторожно.

Ранее россиянам напомнили, как правильно хранить хлеб. В Роскачестве советуют держать его при температуре 20...25 градусов тепла в темном и сухом месте. Вместе с тем влажность воздуха в помещении не должна быть выше 70%. Если продукт в полимерной упаковке, то нужно проконтролировать, чтобы на него не попадали солнечные лучи.



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