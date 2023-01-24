08:00Общество
Эксперт предупредила о последствиях употребления хлеба с плесенью
Фото: depositphotos
Разовое употребление хлеба с небольшим количеством плесени не приведет к опасным последствиям, но если есть его слишком часто, могут возникнуть проблемы со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Если мы один раз съедим испорченный хлеб, где плесени совсем чуть-чуть, иммунная система более-менее справится. Если съесть сразу много плесени, то, конечно, будет отравление. Но это нужно прямо совсем гнилой хлеб съесть. Понятно, что будет резь в животе, диарея, тошнота. Но редко кто из нас ест хлеб с таким большим количеством плесени", – комментирует эксперт.
Также регулярное поступление опасной плесени в организм приводит к постоянному напряжению иммунной системы, отметила врач.
"Все равно что-то попадет в кровь, начнет там циркулировать и будет вызывать внимание иммунной системы. Это приведет к постоянному ее напряжению. Таким образом она теряет свою боеспособность", – предупредила эксперт, добавив, что на этом фоне у человека может развиться какое-нибудь аутоиммунное заболевание.
Если плесень появилась даже на небольшом участке хлеба, не нужно пытаться ее срезать. Такой продукт уже считается полностью испорченным, подчеркнула Соломатина.
Плесень не всегда бывает сразу заметна на хлебе, поэтому определить, что он испортился, можно также по запаху.
"Там уже будет не сильно хлебный, не сильно аппетитный запах. Появляется запах кислоты", – объясняет специалист.
Ранее россиянам напомнили, как правильно хранить хлеб. В Роскачестве советуют держать его при температуре 20...25 градусов тепла в темном и сухом месте. Вместе с тем влажность воздуха в помещении не должна быть выше 70%. Если продукт в полимерной упаковке, то нужно проконтролировать, чтобы на него не попадали солнечные лучи.
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