Диетолог объяснила различия между благородной и опасной плесенью

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Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала о стихийно выросшей на продуктах плесени, попадание которой в желудок и кишечник допускать не следует.

"Для тех, у кого крепкий желудочно-кишечный тракт, все обойдется легким послаблением. А вот детский организм любая плесень может либо аллергизировать, либо привести к выраженной диарее. Могут быть и кожные проявления. А потом человек будет реагировать на все такие продукты типа кефира, сыров с благородной плесенью", – сообщила Дианова в интервью радио Sputnik.

Она рассказала, что на хлебе, сыре, фруктах, колбасных изделиях и других твердых продуктах плесень видна сразу, при этом труднее ее заметить на кисломолочных продуктах в бутылках. По словам диетолога, перед открытием бутылки следует внимательно рассмотреть содержимое и крышку.

Дианова отметила, что есть и такие виды плесени, которые практически невозможно заметить. Она посоветовала подверженные порче продукты в открытом виде и вне холодильника хранить не дольше двух часов.

"Есть видимая, а есть та, которую не видно, которая не ощущается по запаху. Если есть подозрения, лучше продукт выкинуть. Не надо срезать плесневелые кусочки, пытаться перекипятить. Если на варенье сверху плесень, вся банка уже повреждена. Рост всех грибов происходит глубоко", – пояснила Дианова.

По ее словам, главное правило, которое поможет избежать порчи продуктов, – не делать слишком больших запасов. Диетолог подчеркнула, что это же правило относится и к хлебу, уточнив, что хранение данного продукта в холодильнике не спасает от появления плесени.

Ранее гастроэнтеролог-иммунолог Надежда Королькова рассказала, что в просроченной пище размножаются патогенные микроорганизмы. Она призвала россиян не покупать товары по акции, стоимость которых снижена из-за истекания срока годности.

Также эксперт призвала воздерживаться от покупки или употребления таких товаров, которые начали плесневеть даже в минимальном объеме. От таковых необходимо избавляться сразу же, поскольку вредоносные микроорганизмы проникают глубоко в продукт и избавиться от них нельзя, уточнила специалист.

