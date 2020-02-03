Эксперты рассказали, почему нельзя есть просроченные продукты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Роскачестве рассказали, почему нельзя употреблять в пищу просроченные продукты. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам гастроэнтеролога-иммунолога Надежды Корольковой, в просроченной пище размножаются патогенные микроорганизмы. Также остается неизвестным, были ли соблюдены правила холодовой цепи при перевозке продукта и соответствовала ли требованиям система его хранения в магазине.

В связи с этим Королькова призвала россиян не покупать товары по акции, стоимость которых снижена из-за истекания срока годности.

Кроме того, должны вызывать недоверие упаковки товаров, на которых переклеена этикетка или размазана информация о сроках хранения. Такая маркировка в большинстве случаев свидетельствует о недобросовестности продавца, а потому употребление таких продуктов может быть опасным для здоровья.

Также эксперт призвала воздерживаться от покупки или употребления таких товаров, которые начали плесневеть даже в минимальном объеме. От таковых необходимо избавляться сразу же, поскольку вредоносные микроорганизмы проникают глубоко в продукт и избавиться от них нельзя.

Ранее сообщалось о том, что в Мосгордуме обсудят механизм утилизации просроченных лекарств. Отмечалось, что в обществе до сих пор существует проблема избавления от медикаментов с истекшим сроком годности из домашней аптечки.