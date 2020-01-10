В Кургане инвалидам подарили просроченные подарки

В Кургане инвалидам подарили просроченные новогодние подарки

В Кургане членам общества слепых вручили новогодние подарки, в которых оказались просроченные продукты. Об этом написали в соцсетях родственники инвалидов.

На фотографиях, которые сделали люди, видно, что срок годности некоторых продуктов истек еще в сентябре. Руководители местного отделения общества слепых извинились и объяснили, что подарки предоставил некий спонсор.

В Роспотребнадзор и другие надзорные организации слабовидящие и их родственники обращаться не стали.