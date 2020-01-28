В Мосгордуме обсудят механизм утилизации просроченных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Депутаты Московской городской думы планируют разработать законопроект, который определил бы механизм утилизации просроченных лекарственных препаратов, сообщил Агентству "Москва" член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.

Он уточнил, что аптеки и лечебные учреждения в обязательном порядке заключают договоры на утилизацию просроченных медикаментов. Как правило, в таком случае лекарства сжигаются на специальных предприятиях согласно нормам утилизации продуктов второго класса опасности.

Кроме того, Козлов подчеркнул, что в обществе до сих пор существует проблема утилизации лекарственных средств из домашней аптечки.

"То, что потребители не знают, как поступить с просроченными медикаментами, требует дополнительного прояснения, возможно, законодательного регулирования", – пояснил он.

Депутат также заявил, что обсуждение данной инициативы может произойти на одном из ближайших заседаний Мосгордумы, когда будет идти речь о реформе переработки твердых коммунальных отходов.

"В январе – феврале обсудим", – добавил он.

Ранее сообщалось, что вопрос утилизации просроченных лекарств поднимал и первый заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Сергей Калашников. В своем письме в Минздрав он попросил разъяснить процедуру утилизации просроченных лекарств жителями и организациями страны. Также он озвучил идею организации пункта приема просроченных медикаментов.