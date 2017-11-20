В России могут появиться пункты приема просроченных лекарств

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по экономической политике Сергей Калашников направил в Минздрав России письмо, где просит разъяснить процедуру утилизации просроченных лекарств жителями и организациями страны. Кроме того, сенатор попросил министерство организовать пункты приема просроченных лекарств.
Калашников уточняет, что сейчас в России нет специальных мест, куда жители страны могут сдать лекарства с истекшим сроком годности, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на письмо Калашникова Минздраву. Сенатор пишет, что проблема утилизации медицинских препаратов стоит как перед обычными гражданами, так и перед медучреждениями и аптеками.
Калашников попросил главу Минздрава Веронику Скворцову проинформировать его о планах ведомства по урегулированию проблемы утилизации просроченных лекарств.
В своем письме сенатор заявил, что наряду с другими странами, российским гражданам не привита культура утилизации лекарств. Не задумываясь, россияне выбрасывают их в ведро, "что, конечно, очень плохо". Поэтому в стране нужно организовать пункты приема просроченных лекарств.
Ранее портал Москва 24 сообщал, что сегодня в России сложно найти специализированное место для утилизации батареек, лампочек, термометров и лекарств. О том, как правильно избавиться от этих предметов читайте по ссылке.
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