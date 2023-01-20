Диетолог рассказала, с какими продуктами не стоит сочетать сыр с плесенью

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Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, что за один раз рекомендуется съедать не более 50 граммов сыра с плесенью. Кроме того, не стоит сочетать такой продукт с жирными сортами мяса птицы, колбасными изделиями, соленьями и маринадами.

По словам специалиста, не рекомендуется употреблять сыр с плесенью каждый день, как и другие жирные и соленые виды сыра.

"Существует определенная культура потребления деликатесных сыров, которая предусматривает их подачу небольшими порциями в красивой сервировке, например, в качестве десерта в сочетании с орехами, медом и фруктами", – приводит ее слова РИА Новости.

Стародубова подчеркнула, что беременным и кормящим женщинам, детям, а также людям, страдающим некоторыми заболеваниями органов ЖКТ, печени, почек и сердечно-сосудистой системы, следует резко ограничить или полностью исключить такие сыры из рациона.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что сыр может спровоцировать развитие пищевой зависимости. По ее словам, особенно опасны зрелые сорта с плесенью – из-за большого объема тирамина они могут вызывать мигрень.



"Городской стандарт": сыр с плесенью

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