Диетолог назвала самый полезный хлеб для пожилых людей

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Цельнозерновой хлеб является самым полезным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

В таком хлебе содержится большое количество растительных волокон, которые благотворно влияют на работу кишечника.

"Растительная клетчатка стимулирует моторику кишечника, помогая эвакуации его содержимого. Моторика очень важна для людей пожилого возраста, потому что они в основном ведут малоподвижный образ жизни и страдают запорами", – уточнила эксперт.

Также в цельнозерновом хлебе содержатся витамины группы B.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Витамины группы B нужны для поддержания эмоциональной сферы, иммунитета и скорости биохимических реакций. Например, B6 принимает участие в построении гормонов щитовидной железы.

Вместе с тем Королева порекомендовала не увлекаться белым хлебом.

"Белый хлеб, его мякиш является лишь той липкой субстанцией, которая нарушает деятельность кишечника. Приводит к цементированию мелких ворсинок тонкого кишечника, выключая его из функций усвоения питательных компонентов и работы пищеварительной системы", – предупредила диетолог.

Ранее пожилым россиянам напомнили о пользе употребления красной рыбы. В ней присутствует много омега-3 жирных кислот, которые помогают в профилактике возрастных изменений, связанных со зрением. То же самое касается нейродегенеративных заболеваний мозга вроде Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, омега-3 жирные кислоты способствуют снижению плохого холестерина.



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