Диетолог назвала самые вредные продукты после 60 лет

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Людям старше 60 лет следует минимизировать употребление сладостей и продуктов с насыщенными жирами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"Необходимо ограничить жиры животного происхождения, например бараний и свиной, то есть насыщенные жиры. Такие продукты нельзя назвать запрещенными, потому что в них тоже есть определенные позитивные моменты. Но с ними нужно быть аккуратными людям старшего возраста", – объясняет эксперт.

Недостатком насыщенных жиров является то, что они хуже перевариваются. Кроме того, употребление баранины и свинины может спровоцировать проблемы со здоровьем у пожилых людей или усугубить уже имеющиеся заболевания, говорит Аплетаева.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Как правило, у пожилых людей старше 60 лет уже имеются проблемы с обменом жиров, то есть повышенный уровень холестерина. Он повышается за счет насыщенных жиров, за счет липопротеидов низкой плотности. Это то, что может способствовать образованию атеросклеротических отложений, изменению в сосудах.

Пожилым людям рекомендуется заменить баранину и свинину на курицу, индейку и рыбу. Также эксперт посоветовала есть меньше сладостей.

"У людей старше 60 лет уже встречается повышение уровня сахара в крови. Здесь прямая корреляция. Когда мы едим много сладкого, глюкоза в крови повышается. Это ведет к тому, что у человека развивается сахарный диабет второго типа. Сейчас это вообще достаточно распространенная проблема", – комментирует специалист.





Марина Аплетаева врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Количество сладких продуктов должно быть ограничено. По возможности лучше их исключать там, где они не нужны. Можно пить чай или кофе без сахара.

"Сахара можно получать из фруктов. В них также есть пищевые волокна и витамины, которые нужны пожилым людям как раз для укрепления стенки сосудов", – заключила специалист.

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