Врач рассказал, как остановить развитие атеросклероза

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Исключить факторы риска развития атеросклероза можно, отказавшись от вредных привычек и скорректировав образ жизни. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Андрея Чупина.

Врач объяснил, что атеросклероз часто приводит к инфарктам и инсультам. Болезнь поражает сонные артерии, коронарные и артерии нижних конечностей. Рост бляшек из-за развития атеросклероза также может привести к тромбозу.

Симптомом развития атеросклероза часто являются боли в ногах, головные боли и снижение кровотока в нижних конечностях тела. Также о поражении артериальных сосудов могут сигнализировать непереносимость физических нагрузок, боль за грудиной и другие симптомы.

"Дожидаться критических состояний не надо – к примеру, больной с мультифокальным атеросклерозом может получить и инсульт, и инфаркт миокарда. А трофические нарушения в нижних конечностях могут привести к их ампутации", – сообщил эксперт.

Для исключения рисков развития атеросклероза Чупин рекомендовал отказаться от курения. Гипертоникам врач рекомендовал следить за давлением и проходить регулярные осмотры у терапевта. Также необходимо следить за уровнем холестерина в крови.

"Особенно внимательно должны следить за своим здоровьем люди старше 50 лет, имеющие повышенное артериальное давление, сахарный диабет, нарушения липидного обмена или семейную историю атеросклероза", – объяснил врач.

При выявлении перечисленных симптомов эксперт рекомендовал обратиться к врачу.

Врач-диетолог Елена Соломатина, в свою очередь, сообщила, что людям, страдающим атеросклерозом, следует отказаться от жирной и соленой пищи.

Специалист рекомендовала исключить из рациона свинину, говядину, баранину и другие продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Из повседневного меню в том числе следует убрать соленые огурцы.



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