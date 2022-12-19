Диетолог назвала самые опасные продукты при атеросклерозе

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Людям с атеросклерозом стоит отказаться от соленой и жирной еды, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, при повышенном холестерине и наличии атеросклеротических бляшек нужно убрать из рациона продукты с содержанием насыщенных жиров. К ним она отнесла такие виды мяса, как свинина, говядина и баранина, а также творог и сметану. "Кроме того, стоит убрать скрытые жиры. Например, они есть в колбасе", – рассказала диетолог.

Слишком соленые продукты тоже лучше исключить. В первую очередь это касается помидоров, селедки, чипсов и колбасы, перечислила Соломатина. Кроме того, из рациона стоит исключить соленые огурцы. Все эти продукты задерживают жидкость и повышают давление, что крайне нежелательно для людей с атеросклерозом, пояснила она.





Елена Соломатина врач-диетолог Высокое давление в таких ситуациях может быть провокатором гипертонического криза. Сосуд, забитый атеросклеротическими бляшками, рискует и не выдержать, что приведет к инсульту и инфаркту.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева порекомендовала больным атеросклерозом включить в рацион полноценный белок из птицы, рыбы и нежирного мяса. Также эксперт посоветовала есть как можно больше овощей.



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