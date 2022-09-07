Диетолог рассказала про идеальную диету при атеросклерозе

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Людям с атеросклерозом следует включать в свой рацион достаточное количество полноценного белка и как можно больше овощей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По словам эксперта, запущенный атеросклероз может привести к снижению памяти, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистым катастрофам (инсульт, инфаркт миокарда). Поэтому важно контролировать недуг и не допускать ухудшения.
Необходимо, чтобы в рационе было достаточно полноценного белка из натуральных продуктов: птицы, рыбы и нежирного мяса. Если нет непереносимости, то можно употреблять творог средней жирности. Он также станет хорошим источником полноценного белка, добавляет специалист.
"Пусть будут фрукты и как можно больше овощей в рационе с щадящей термической обработкой, чтобы сохранить волокна и поддержать весь витаминно-минеральный комплекс", – рекомендует Королева.
Для жарки эксперт посоветовала выбирать не сливочное, не подсолнечное и даже не оливковое, а более безвредное кокосовое масло. "В кокосовом масле есть лауриновая кислота, которая обладает противовоспалительным действием и помогает в профилактике атеросклероза", – отметила она.
Врач также рекомендует отказаться от сладких и жирных продуктов, которые поддерживают воспалительные процессы в организме.
"Поменьше сахара, убрать рафинированные продукты, особенно пресыщенные сахаром в сочетании с жиром или жиром в сочетании с солью. Отказаться от колбас, копченостей", – заключила диетолог.
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