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Диетолог рассказала про идеальную диету при атеросклерозе

"Будет снижать воспаление": названа идеальная диета при атеросклерозе
обществоедаэксклюзив

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Людям с атеросклерозом следует включать в свой рацион достаточное количество полноценного белка и как можно больше овощей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам эксперта, запущенный атеросклероз может привести к снижению памяти, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистым катастрофам (инсульт, инфаркт миокарда). Поэтому важно контролировать недуг и не допускать ухудшения.

Необходимо, чтобы в рационе было достаточно полноценного белка из натуральных продуктов: птицы, рыбы и нежирного мяса. Если нет непереносимости, то можно употреблять творог средней жирности. Он также станет хорошим источником полноценного белка, добавляет специалист.

Безусловно, это рыба северных морей (скумбрия, дикий лосось), которая содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Она будет снижать уровень воспаления и тем самым помогать в профилактике образования холестериновых бляшек.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

"Пусть будут фрукты и как можно больше овощей в рационе с щадящей термической обработкой, чтобы сохранить волокна и поддержать весь витаминно-минеральный комплекс", – рекомендует Королева.

Для жарки эксперт посоветовала выбирать не сливочное, не подсолнечное и даже не оливковое, а более безвредное кокосовое масло. "В кокосовом масле есть лауриновая кислота, которая обладает противовоспалительным действием и помогает в профилактике атеросклероза", – отметила она.

Врач также рекомендует отказаться от сладких и жирных продуктов, которые поддерживают воспалительные процессы в организме.

"Поменьше сахара, убрать рафинированные продукты, особенно пресыщенные сахаром в сочетании с жиром или жиром в сочетании с солью. Отказаться от колбас, копченостей", – заключила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, какая пища способна больше всего навредить здоровью сердца. В список попали жаренная в масле еда, насыщенные и вредные животные жиры, а также трансжиры. В частности, отмечается, что злоупотребление беконом, сырокопчеными и копчеными колбасами может спровоцировать закупорку артерий и сосудов.

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