Врач назвал идеальный вес для пожилых

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал индекс массы тела 25 идеальным для пожилых женщин, а индекс 27 – для пожилых мужчин.

Для расчета эксперт советует воспользоваться специальной формулой.

"Вес в килограммах надо поделить на рост человека в квадрате, выраженный в метрах", – говорит Гинзбург.



Михаил Гинзбург врач-диетолог Для женщин норма – где-то 20–25. Для мужчин чуть побольше – где-то 22–27. Желательно в этих параметрах и быть.

При этом, если индекс меньше, чем положено, это может говорить о дистрофии и низком иммунитете, предупреждает врач. Лишний же вес не менее опасен.

"Избыток массы тела связан с так называемым "синдромом инсулинорезистентности", или метаболическим синдромом. Это изменение в крови, которое обеспечивает повышенную склонность к атеросклерозу, артериальной гипертонии, к сахарному диабету. У этих заболеваний довольно много осложнений", – заключил врач.

Ранее главный внештатный специалист – диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал пожилым есть небольшими порциями от трех до пяти раз в день. В рационе обязательно должен присутствовать полноценный белок, который организм легко усваивает, а также овощи и фрукты.