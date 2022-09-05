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В Минздраве рассказали, сколько раз в день нужно есть пожилым

"Дробно и понемножку": сколько раз в день нужно есть пожилым
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Главный внештатный специалист – диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян в разговоре с Москвой 24 посоветовал пожилым есть небольшими порциями от трех до пяти раз в день.

По его словам, соблюдение этого правила поможет избежать недоедания и переедания, которые могут быть вредны для пожилого человека.

"Не меньше трех и не больше пяти раз в день. Здесь главное – не перегружать себя большим объемом, лучше дробно и понемножку. Это способствует, с одной стороны, тому, чтобы не было чувства голода и ущемленности, а с другой стороны, чтобы не допустить переедания", – отметил Тутельян.

Если есть чаще – это переедание. Меньше – недоедание, и тогда будет потребность в большем объеме пищи, а это нежелательно.
Виктор Тутельян
главный внештатный специалист – диетолог Минздрава РФ

В рационе обязательно должен присутствовать полноценный белок, который организм легко усваивает. Это может быть рыба, творог, иногда можно употреблять мясо. Кроме того, не стоит забывать об овощах и фруктах, рассказал эксперт.

От сладкого специалист советует не отказываться: если есть его в меру, вреда это не принесет.

"Можно все, но зависит от количества. Если съел одну конфетку – это одно, а если съел полторта – это совсем другое. Нужно очень немного, потому что иначе будет нагрузка на уже изношенный инсулярный аппарат. Если и нет у человека сахарного диабета, все равно это нагрузка большая. Поэтому лучше себе не отказывать в принципе ни в чем, но есть немного", – заключил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала сливу самым полезным фруктом для пожилых. По словам эксперта, такое звание она получила прежде всего из-за содержащихся в ней антоцианов. Они не только придают плодам темный цвет, но и защищают организм от воспалений, разрушения клеток и онкологии.

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