В Минздраве назвали опасные для жизни ошибки пожилых

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Пожилые люди часто совершают пять ошибок, которые могут негативно сказаться на здоровье. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
Первая из них – это отказ от обращения к врачу при наличии жалоб.
Поэтому, если у пожилого человека появились какие-то жалобы, эксперт рекомендует обязательно обратиться к врачу. Может помочь, в том числе, гериатр, который специализируется на старении организма.
"Вторая ошибка – когда пациент самостоятельно решает принимать какие-то лекарственные препараты, не посоветовавшись с врачом. И в итоге потребляет огромное количество лекарств, которые не очень-то показаны пожилым людям. Например, многие пожилые принимают нестероидные противовоспалительные или анальгетики без совета врача. Это очень опасно", – предупреждает Ткачева.
Эксперт напомнила, что у пожилых такие лекарства могут давать побочные эффекты, поэтому самостоятельно назначать их себе не стоит.
Следующая ошибка, по словам гериатра, – это неправильный подход к питанию. "Например, это очень резкое ограничение соли или очень резкое ограничение калорийности", – отмечает специалист. По ее мнению, резко делать ничего не надо: питание должно быть полноценным с достаточным количеством белка.
Пятая же ошибка заключается в том, что пожилые часто бывают социально и когнитивно неактивными. По словам гериатра, люди в возрасте обязательно должны общаться и иметь какие-то интересы. "Это очень сильно влияет на здоровье, на процессы старения. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание", – говорит Ткачева.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала гражданам старше 60 лет ежегодно сдавать анализ на липидный состав крови и гликированный гемоглобин, чтобы контролировать свое здоровье.
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