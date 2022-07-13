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В Минздраве назвали опасные для жизни ошибки пожилых

"Влияет на здоровье": названы опасные для жизни ошибки пожилых
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/monkeybusiness

Пожилые люди часто совершают пять ошибок, которые могут негативно сказаться на здоровье. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Первая из них – это отказ от обращения к врачу при наличии жалоб.

Мысль о том, что если я пожилой, то у меня должно что-то болеть, – это большая ошибка. Потому что нормальное здоровое старение не связано ни с болью, ни с потерей памяти.
Ольга Ткачева
главный внештатный специалист-гериатр Минздрава

Поэтому, если у пожилого человека появились какие-то жалобы, эксперт рекомендует обязательно обратиться к врачу. Может помочь, в том числе, гериатр, который специализируется на старении организма.

"Вторая ошибка – когда пациент самостоятельно решает принимать какие-то лекарственные препараты, не посоветовавшись с врачом. И в итоге потребляет огромное количество лекарств, которые не очень-то показаны пожилым людям. Например, многие пожилые принимают нестероидные противовоспалительные или анальгетики без совета врача. Это очень опасно", – предупреждает Ткачева.

Эксперт напомнила, что у пожилых такие лекарства могут давать побочные эффекты, поэтому самостоятельно назначать их себе не стоит.

Третья ошибка – это отказ от физической активности и заблуждение, что двигаться надо только молодым. Физическая активность должна быть у всех. Даже если речь о пациентах с ограниченными возможностями, то все равно обязательна активность в рамках возможного.
Ольга Ткачева
главный внештатный специалист-гериатр Минздрава

Следующая ошибка, по словам гериатра, – это неправильный подход к питанию. "Например, это очень резкое ограничение соли или очень резкое ограничение калорийности", – отмечает специалист. По ее мнению, резко делать ничего не надо: питание должно быть полноценным с достаточным количеством белка.

Пятая же ошибка заключается в том, что пожилые часто бывают социально и когнитивно неактивными. По словам гериатра, люди в возрасте обязательно должны общаться и иметь какие-то интересы. "Это очень сильно влияет на здоровье, на процессы старения. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание", – говорит Ткачева.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала гражданам старше 60 лет ежегодно сдавать анализ на липидный состав крови и гликированный гемоглобин, чтобы контролировать свое здоровье.

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