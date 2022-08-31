Диетолог назвала самый полезный фрукт для пожилых

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 навала сливу самым полезным фруктом для пожилых.
По словам эксперта, такое звание слива получила прежде всего из-за содержащихся в ней антоцианов. Они не только придают плодам темный цвет, но и защищают организм от воспалений, разрушения клеток и онкологии, пояснила диетолог.
Кроме того, слива способна очищать организм от токсинов, подчеркивает врач.
"Понятно, что в старости клетки разрушаются значительно интенсивнее, особенно когда они воспалены. Образуется эндотоксин, так называемый. Мы часто можем даже видеть у пожилых липофусцин: такие пятна на коже появляются, цвет кожи меняется. Даже запах характерный от тела. Это продукты распада превалируют над обновлением клеток. И их тоже нужно выводить", – поясняет Соломатина.
Также слива нормализует функцию кишечника, а от его здоровья зависит и иммунная система, и настроение, говорит эксперт. Чтобы слива принесла пользу, диетолог советует есть примерно три штуки в день.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какие продукты следует включить в свой осенний рацион. Специалист порекомендовала обратить внимание на такие фрукты, как яблоки, сливы, персики и абрикосы, поскольку сейчас они содержат максимум витаминов и минералов.
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