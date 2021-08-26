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16:18

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Диетолог рассказал, какие продукты обязательно нужно включить в осенний рацион

Полезная корзина: какие продукты должны быть в осеннем рационе
общество еда эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, какие продукты следует включить в свой осенний рацион.

"Нужно следить за тем, чтобы в рационе было 400–500 граммов фруктов и овощей ежедневно. Обращайте внимание на сезонные продукты – сладкий перец, помидоры. Они являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью", – сказала специалист.

Вместе с тем диетолог порекомендовала обратить внимание на такие сезонные фрукты, как яблоки, сливы, персики и абрикосы. "Они сейчас содержат максимум витаминов и минералов, не подвергаются длительному хранению", – пояснила Круглова.

По остальным группам продуктов ничего не меняется, добавила собеседница Москвы 24. По ее словам, осенью также важно есть сложные углеводы: крупы, зерновой хлеб, макароны, а также мясо, рыбу и молочные продукты.

Особое внимание следует уделить приему витамина D, подчеркнула Круглова, поскольку осенью из-за небольшого количества света может развиться его дефицит.

Его нужно принимать медикаментозно, потому что с едой мы получаем его недостаточно. Здесь должна быть небольшая дозировка, профилактическая. Лечебную дозу может назначить только врач после лабораторной диагностики, когда проверит уровень витамина D у пациента.
Наталья Круглова
врач-диетолог

Ранее эксперты посоветовали есть жирную рыбу в осенний период, чтобы предотвратить простуду, грипп и ОРВИ. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами.

Отмечается, что йогурт способствует развитию полезных бактерий в кишечнике, что улучшает усвоение питательных веществ и укрепляет иммунную систему, а поддерживать ее поможет витамин А, содержащийся в картофеле.

В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль. Орех богат витамином Е и цинком. Эти маленькие "электростанции" поддерживают и укрепляют иммунитет.

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