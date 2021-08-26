Диетолог рассказал, какие продукты обязательно нужно включить в осенний рацион

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, какие продукты следует включить в свой осенний рацион.
"Нужно следить за тем, чтобы в рационе было 400–500 граммов фруктов и овощей ежедневно. Обращайте внимание на сезонные продукты – сладкий перец, помидоры. Они являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью", – сказала специалист.
Вместе с тем диетолог порекомендовала обратить внимание на такие сезонные фрукты, как яблоки, сливы, персики и абрикосы. "Они сейчас содержат максимум витаминов и минералов, не подвергаются длительному хранению", – пояснила Круглова.
По остальным группам продуктов ничего не меняется, добавила собеседница Москвы 24. По ее словам, осенью также важно есть сложные углеводы: крупы, зерновой хлеб, макароны, а также мясо, рыбу и молочные продукты.
Особое внимание следует уделить приему витамина D, подчеркнула Круглова, поскольку осенью из-за небольшого количества света может развиться его дефицит.
Ранее эксперты посоветовали есть жирную рыбу в осенний период, чтобы предотвратить простуду, грипп и ОРВИ. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами.
Отмечается, что йогурт способствует развитию полезных бактерий в кишечнике, что улучшает усвоение питательных веществ и укрепляет иммунную систему, а поддерживать ее поможет витамин А, содержащийся в картофеле.
В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль. Орех богат витамином Е и цинком. Эти маленькие "электростанции" поддерживают и укрепляют иммунитет.
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