Эксперты рассказали о пользе сухофруктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24" Нэя Георгиева и эксперт по выбору продукции компании igooods Антон Деженин рассказали о пользе сухофруктов для организма. Об этом сообщает "Лента.ру".

Георгиева рассказала, что сухофрукты калорийны и питательны, содержат полезные микро- и макронутриенты в концентрированном виде, богаты калием, витаминами группы В, железом. Они оказывают положительное влияние на ЖКТ и нормализуют стул.

"Самыми полезными сухофруктами считаются финики, инжир, курага, чернослив и изюм. Сухофрукты можно вводить в детский рацион с года. Можно варить полезные компоты для детей: они хорошо усваиваются организмом малышей и служат для профилактики запоров", – отметила Георгиева.

Она отметила, что сухофрукты рекомендуется употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с проблемами ЖКТ, беременным. А вот людям с сахарным диабетом нужно быть осторожнее, так как некоторые производители при изготовлении сухофруктов добавляют в них сахар, добавила эксперт.

В свою очередь, Деженин рассказал, что при регулярном употреблении сухофрукты способны нормализовать состояние крови. Он отметил, что несколько кусочков кураги в день содержат суточную норму кальция и железа.

"Употребление сухофруктов оказывает меньшее негативное влияние на ротовую полость, в отличие от шоколадных и леденцовых конфет. Они также уменьшают риск набора лишнего веса", – рассказал Деженин, добавив, что из-за повышенной калорийности не рекомендуется употреблять сухофрукты людям с лишним весом и диабетикам.

Ранее диетолог Светлана Панченко объяснила, как нужно выбирать сухофрукты. Эксперт посоветовала обращать внимание на внешний вид продукта. По ее словам, таким образом можно определить, как высушен и обработан сухофрукт.

По ее словам, если он блестящий и очень мягкий, скорее всего, для обработки использовался жир или глицерин. Так, глянцевый вид финикам придает вымачивание в сахарном сиропе. Специалист отметила, что большинство сухофруктов обрабатывают диоксидом серы. Это помогает продавцам дольше хранить продукт и защищать его от паразитов.

