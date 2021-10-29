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Москва 24

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Общество

16:27

Диетолог рассказала о вреде якобы полезных продуктов

общество еда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Диетолог и фитнес-тренер Светлана Панченко рассказала о продуктах, которые хотя и признаны полезными, но могут принести вред человеку. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт посоветовала аккуратно выбирать сухофрукты. В некоторых случаях ради блеска и мягкости в них добавляют жир и глицерин. Нарушения возможны и на стадии сушки – продукт могут готовить в туннельных печах или с использованием бензиновых горелок.

Панченко также предостерегла от необдуманной покупки орехов. Их употребление мешает усвоению некоторых минералов. Кроме того, орехи могут вызывать аллергию и покрываться плесенью при неправильном хранении.

"Гранола очень часто содержит сахар или сахарозаменители на фруктозе, что также повышает калорийность, более того, фруктоза в больших количествах бьет по вашей печени", – добавила диетолог.

Большой объем сахара встречается и в магазинных йогуртах. Светлана Панченко отметила, что данный продукт готовится с термической обработкой, из-за чего лишается полезной микрофлоры.

Кроме того, эксперт призвала внимательно изучать состав так называемых сырных продуктов, мультизлаковых батончиков и обезжиренного творога.

По словам доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светланы Казанцевой, в период пандемии коронавируса россияне чаще приобретали полезные сладости. К ним относятся натуральный мед, сухофрукты и кондитерские изделия без добавления сахара.

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