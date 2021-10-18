У россиян на фоне пандемии вырос интерес к полезным сладостям

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Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева рассказала, что россияне во время пандемии стали чаще интересоваться полезными сладостями, в числе которых натуральный мармелад, сухофрукты и кондитерские изделия без добавления сахара. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам эксперта, также в это время увеличился рост продаж сладостей в онлайн-каналах, а в офлайн-продажах упал.
"Традиционно сладости являются одним из простых способов поднять себе настроение, что стало более актуально в период пандемии, но при этом сладости, конечно же, не являются товаром первой необходимости при принятии решения о продуктовом наборе при совершении покупок, ритейлеры традиционно их относят к категории импульсивных покупок", – пояснила она.
Казанцева также обратила внимание, что из-за сокращения числа торжественных мероприятий уменьшились продажи дорогих сладостей. Развесные сладкие изделия специалист тоже отнесла к аутсайдерам продаж. Казанцева связывает это с тем, что люди стали больше беспокоиться о гигиене.
"Традиционно популярными остаются пончики, мармелад, марципаны, пироги и торты, причем наряду с традиционными тортами давно популярны торты на заказ с учетом индивидуальных пожеланий заказчика", – добавила она.
Ранее онлайн-сервис "СберМаркет" выяснил, что в 2021 году россияне стали реже покупать свежий творог, яйца и шоколад. В продуктовых корзинах покупателей стали чаще появляться полуфабрикаты.
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