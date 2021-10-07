Аналитики рассказали, какие продукты россияне стали реже покупать в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Онлайн-сервис "СберМаркет" выяснил, что в 2021 году россияне стали реже покупать свежий творог, яйца и шоколад. В продуктовых корзинах покупателей стали чаще появляться полуфабрикаты, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Специалисты сравнили покупки за сентябрь 2020 и 2021 годов. По их данным, доля свежего творога снизилась с 29% в 2020 году до 21% – в 2021-м, доля яиц – с 30% до 24%, доля шоколада – с 20% до 14%.
Продажи вареников, пельменей, хлебобулочных изделий, мантов и майонеза за год выросли на 1–2%. Свежие овощи и фрукты стали самыми популярными продуктами у россиян, а также молоко, сыры, хлеб, макаронные изделия, свежее мясо, сладости, минеральная вода и крупы.
Ранее стало известно, что в России подешевели овощи из так называемого "борщевого набора". Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что тенденция к снижению заметна как у производителей, так и у торговых сетей.
По данным Росстата, с 27 июля по 2 августа текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,1%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: