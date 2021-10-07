Аналитики рассказали, какие продукты россияне стали реже покупать в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Онлайн-сервис "СберМаркет" выяснил, что в 2021 году россияне стали реже покупать свежий творог, яйца и шоколад. В продуктовых корзинах покупателей стали чаще появляться полуфабрикаты, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалисты сравнили покупки за сентябрь 2020 и 2021 годов. По их данным, доля свежего творога снизилась с 29% в 2020 году до 21% – в 2021-м, доля яиц – с 30% до 24%, доля шоколада – с 20% до 14%.

Продажи вареников, пельменей, хлебобулочных изделий, мантов и майонеза за год выросли на 1–2%. Свежие овощи и фрукты стали самыми популярными продуктами у россиян, а также молоко, сыры, хлеб, макаронные изделия, свежее мясо, сладости, минеральная вода и крупы.

Ранее стало известно, что в России подешевели овощи из так называемого "борщевого набора". Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Он отметил, что тенденция к снижению заметна как у производителей, так и у торговых сетей.

По данным Росстата, с 27 июля по 2 августа текущего года цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,1%.