Врач объяснил, можно ли детям есть сладкое

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Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский оценил включение сладостей в детский рацион. Об этом он рассказал в ролике на своем YouTube-канале.
По словам врача, употребление сладкого можно сделать менее опасным, если после еды помочь ребенку потратить полученную энергию.
"Он должен побегать, попрыгать, выплеснуть энергию. Тогда в сладком нет ничего страшного. Но если дети сидят в смартфонах – это не предусматривает расход энергии", – заявил Комаровский.
Педиатр признал сладкое как доступный способ получить удовольствие, однако предложил родителям иначе развлекать детей – гулять с ними или организовывать иной совместный досуг.
Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева ранее отметила, что во время пандемии коронавируса россияне стали чаще покупать полезные сладости. В их числе – натуральный мармелад, сухофрукты и кондитерские изделия без сахара.
"Вечер": сахарная зависимость
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