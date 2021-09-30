Диетолог рассказала, из чего состоит идеальный завтрак

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала составные части идеального завтрака, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист указала на важность первого приема пищи для получения заряда энергии на весь оставшийся день. Для наилучшего эффекта он должен содержать в себе полезные микроэлементы – белки, жиры и углеводы.

"Если мы говорим про углеводы, то это может быть традиционная каша для России, или это могут быть мюсли с хорошим составом, куда входят хлопья, сухофрукты и орехи без добавленного сахара", – заявила Круглова.

Для получения необходимого белка подойдут творог, омлет, а также птица или рыба. В кашу можно добавить орехи. Для получения пищевых волокон диетолог порекомендовала съесть немного овощей и фруктов.

По словам диетолога Центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Натальи Денисовой, на завтрак должно приходиться порядка 25% общей калорийности рациона. Специалист также отметила важную роль разных каш.