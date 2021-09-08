Диетолог рассказала о важности полезного завтрака

Фото: Depositphotos/bhofack2
Эксперт рассказала о важности полезного завтрака. В интервью Pravda.Ru диетолог Центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова заявила, что завтрак является самым важным приемом пищи, во время которого запускаются обменные процессы в организме.
"Завтрак – это, образно говоря, дрова, которые мы подбрасываем в костер для того, чтобы запустить все процессы. Завтрак действительно является очень важным приемом пищи. Он должен в норме составлять четверть, или 25%, от общей калорийности рациона. Идеальный завтрак – это каши, поскольку они являются источником медленных углеводов. Это основной источник энергии для наших клеток", – заявила специалист.
Люди, не принимающие пищу по утрам, набирают общую калорийность рациона во второй половине дня. По словам Денисовой, избыток энергии приводит к появлению лишнего веса.
Специалист отмечает, что основной полезного питания является его разнообразие. В случае с завтраком предпочтение лучше отдавать злакам. Каши на молоке можно чередовать с бутербродами с цельнозерновым хлебом. Хорошей альтернативой также станут запеканки.
Самыми неполезными, по словам диетолога, являются манная и рисовая крупы. Также не обеспечат необходимыми питательными веществами и каши быстрого приготовления.
Денисова подчеркивает, что среди напитков на завтрак лучше выбирать кофе без сахара, чай или фруктовый напиток.
В целом, по словам диетолога, употреблять пищу следует 5–6 раз в сутки. Помимо трех основных приемов рекомендуется делать 2–3 перекуса.
Промежутки между приемами пищи не должны составлять более 3,5–4 часов, поскольку при таком режиме питания организм работает правильно и нормализуется обмен веществ.
Ранее диетолог и директор Пищевой лаборатории Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро назвала самую полезную рыбу. По ее словам, лучше всего в организме усваивается лосось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: