Диетолог рассказала о важности полезного завтрака

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Эксперт рассказала о важности полезного завтрака. В интервью Pravda.Ru диетолог Центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова заявила, что завтрак является самым важным приемом пищи, во время которого запускаются обменные процессы в организме.

"Завтрак – это, образно говоря, дрова, которые мы подбрасываем в костер для того, чтобы запустить все процессы. Завтрак действительно является очень важным приемом пищи. Он должен в норме составлять четверть, или 25%, от общей калорийности рациона. Идеальный завтрак – это каши, поскольку они являются источником медленных углеводов. Это основной источник энергии для наших клеток", – заявила специалист.

Люди, не принимающие пищу по утрам, набирают общую калорийность рациона во второй половине дня. По словам Денисовой, избыток энергии приводит к появлению лишнего веса.

Специалист отмечает, что основной полезного питания является его разнообразие. В случае с завтраком предпочтение лучше отдавать злакам. Каши на молоке можно чередовать с бутербродами с цельнозерновым хлебом. Хорошей альтернативой также станут запеканки.

Самыми неполезными, по словам диетолога, являются манная и рисовая крупы. Также не обеспечат необходимыми питательными веществами и каши быстрого приготовления.

Денисова подчеркивает, что среди напитков на завтрак лучше выбирать кофе без сахара, чай или фруктовый напиток.

В целом, по словам диетолога, употреблять пищу следует 5–6 раз в сутки. Помимо трех основных приемов рекомендуется делать 2–3 перекуса.

Промежутки между приемами пищи не должны составлять более 3,5–4 часов, поскольку при таком режиме питания организм работает правильно и нормализуется обмен веществ.

Ранее диетолог и директор Пищевой лаборатории Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро назвала самую полезную рыбу. По ее словам, лучше всего в организме усваивается лосось.