Эксперты назвали самую полезную рыбу

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Лосось лучше другой рыбы усваивается организмом, рассказала диетолог и директор Пищевой лаборатории Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Эта рыба богата омега-3 и жирными кислотами, которые необходимы для клеточного состава нашего организма и могут помочь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями", – отметила эксперт.
Такой же точки зрения придерживается профессор пищевых наук и питания человека в Университете штата Мэн Мэри Эллен Камир.
По ее словам, в лососе содержится много витаминов, которые необходимы человеку.
Камир добавила, что мужчинам нужно употреблять 1,6 грамма, а женщинам – 1,1 грамма омега-3 в день, а одна порция лосося превышает эту квоту.
Ранее эксперты рассказали, что для предотвращения простуды естественным путем рекомендуется в осенний период употреблять жирную рыбу. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами. В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль. Орех богат витамином Е и цинком.
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