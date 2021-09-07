Диетолог перечислила самые вредные продукты в рационе россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Диетолог Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 назвала продукты питания, которые наносят россиянам наибольший вред.

В первую очередь эксперт упомянула практически все кондитерские и мучные изделия.





Елена Соломатина диетолог Например, это печенье, хлеб, булки. В основном там обязательно присутствуют два вредных продукта – сахар и трансжиры.

"Кроме того, вред наносит белая мука. В нашем организме она работает практически так же, как сахар. А именно повышает уровень глюкозы в крови", – говорит Соломатина.

По словам диетолога, всю выпечку в основном готовят с использованием маргарина. Этот продукт тоже вреден для здоровья, подчеркнула она. "Когда молекулы маргарина встраиваются в наши клетки, их мембрана становится неэластичной и плохо проводит питательные вещества. Так как мы состоим из клеток, наши органы начинают страдать", – пояснила специалист.

Таким образом, употребление кондитерских и мучных изделий провоцирует раннее старение, говорит диетолог. "Чем меньше в организме живет клетка, тем скорее ей на смену приходит новая. И этот банк быстрее истощается. Таким образом, у человека из-за употребления таких продуктов начинается ранее старение. А срок его жизни сокращается", – предупреждает эксперт.

В качестве примера собеседница Москвы 24 привела ситуацию с пробегом двигателя автомобиля. Если заливать в него некачественное масло, то он прослужит значительно меньше. Примерно те же процессы происходят в организме при употреблении вышеперечисленных продуктов, заявила Соломатина. "Какие-то клетки появляются, какие-то разрушаются. Чтобы появлялись качественные клетки, нам нужны качественные продукты", – добавила специалист.

Помимо этого, эксперт советует отказаться от употребления ряда мясных изделий.





Елена Соломатина диетолог Сюда входят колбаса, сосиски и прочие продукты. В некоторые виды добавляют нитрит натрия, который обладает канцерогенными свойствами, а также удерживающие влагу фосфаты. То есть это дешевое обработанное мясо.

"Соответственно, вредные свойства этих продуктов также ускоряют процесс старения нашего организма", – подчеркнула диетолог.

Подпортить здоровье могут и некоторые виды майонезов, говорит Соломатина. Не стоит брать продукты с добавлением разных стабилизаторов и красителей, предупреждает она. Если же это майонез, в котором содержатся только желток, горчица, уксус и растительное масло, большого вреда он не нанесет, резюмировала собеседница Москвы 24.

Ранее специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш назвал продукты, стабилизирующие уровень сахара в крови. Среди них он отметил рыбу, бобовые и красные плоды.