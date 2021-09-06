Специалисты рассказали о пользе авокадо для избавления от жира

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Специалисты из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне провели исследование и пришли к выводу, что регулярное употребление авокадо снижает процент опасного висцерального жира в организме. Об этом сообщает "Газета.ру".
Исследование проводилось с участием 105 человек с лишним весом. В течение 12 недель 53 участника съедали на обед по одному авокадо. У женщин из этой группы было зафиксировано снижение объема висцерального жира, который накапливается в брюшной полости и сдавливает внутренние органы.
При этом объем подкожного жира у женщин не уменьшился. Также у них не изменился уровень толерантности к глюкозе.
Ранее врач-эндокринолог Оксана Дюкарева рассказала, что избавиться от жира поможет снижение калорийности суточного питания на 500–1 000 килокалорий от привычного рациона, а также ежедневные физические нагрузки продолжительностью не менее 30 минут.
"Доктор 24": диета долголетия
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