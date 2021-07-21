Диетолог назвала яблоки и груши полезными для похудения

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Британский диетолог Лили Сауттер рассказала, что яблоки и груши можно эффективно применять для похудения. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист обратила внимание на то, что в этих фруктах высокое содержание клетчатки, что помогает насыщать и регулировать уровень глюкозы в крови. Например, один плод груши обеспечивает около 20% суточной потребности человека в клетчатке.

По словам Сауттер, груши также богаты антиоксидантами – они концентрируются в кожуре плодов. Кроме того, эти фрукты отличаются наличием полезных химических веществ и пищевых волокон.

Что касается яблок, то в них содержится 1,2 грамма пищевых волокон на 100 граммов продукта, что ускоряет насыщение. В одном яблоке при этом всего около 77 калорий – фрукт подойдет как закуска перед основным приемом пищи или легкий перекус.

Врач-эндокринолог поликлиники № 2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева ранее рассказала, на что обратить внимание при борьбе с лишним жиром в организме. Она отметила, что в первую очередь потребуется снизить калорийность питания.