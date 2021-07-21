Какие станции метро недоступны с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:15

Диетолог назвала яблоки и груши полезными для похудения

общество еда

Фото: depositphotos/petermaye

Британский диетолог Лили Сауттер рассказала, что яблоки и груши можно эффективно применять для похудения. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист обратила внимание на то, что в этих фруктах высокое содержание клетчатки, что помогает насыщать и регулировать уровень глюкозы в крови. Например, один плод груши обеспечивает около 20% суточной потребности человека в клетчатке.

По словам Сауттер, груши также богаты антиоксидантами – они концентрируются в кожуре плодов. Кроме того, эти фрукты отличаются наличием полезных химических веществ и пищевых волокон.

Что касается яблок, то в них содержится 1,2 грамма пищевых волокон на 100 граммов продукта, что ускоряет насыщение. В одном яблоке при этом всего около 77 калорий – фрукт подойдет как закуска перед основным приемом пищи или легкий перекус.

Врач-эндокринолог поликлиники № 2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева ранее рассказала, на что обратить внимание при борьбе с лишним жиром в организме. Она отметила, что в первую очередь потребуется снизить калорийность питания.

"Доктор 24": пять ошибок, которые мешают похудеть

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать