Ученые назвали напитки, снижающие уровень сахара в крови

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Канадские ученые выяснили, что ряд напитков, в том числе молоко, способны снизить уровень сахара в крови, что особенно актуально для людей с диабетом. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
В ходе исследования они заметили, что после употребления на завтрак хлопьев с молоком в крови человека снижалась концентрация глюкозы. Соответствующая закономерность наблюдалась при высоком уровне молочного белка в организме, а его снижение приводило к росту уровня глюкозы. В итоге специалисты сделали вывод, что обезжиренное молоко может быть полезно для людей с диабетом второго типа.
В числе других напитков, способствующих сокращению концентрации глюкозы, они выделили травяной чай, несладкий кофе, овощной сок, лимонад без сахара, а также напитки на основе чайного гриба. Последние, по словам исследователей, замедляют переваривание углеводов, что снижает уровень сахара и улучшает функцию печени и почек.
При этом ученые рекомендовали не злоупотреблять кофе и другими кофеиносодержащими продуктами, так как эффект от этого может быть обратным.
Ранее специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш назвал продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови. К таковым он отнес рыбу, яйца, йогурт, бобовые и плоды красного цвета, а также фундук, миндаль и грецкие орехи.
"Городской стандарт": банановое молоко
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