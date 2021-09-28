Врачи рассказали, какие продукты необходимо включить в рацион осенью

Фото:портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В осенний рацион необходимо включить овощи и фрукты, посоветовала главный врач ГКБ имени В. В. Виноградова Ольга Шарапова. Цитрусовые, морковь и имбирь помогают в борьбе с простудными заболеваниями, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач – эндокринолог-диабетолог высшей категории Марина Карташова рассказала, что осенью человеку необходимы витамины С, D и цинк.

"Это самые главные противоинфекционные витамины. Осенью витамин С можно найти в болгарском перце и шиповнике. Витамины есть и в черной смородине, зелени", – отметила Карташова.

Для осени характерны перемены погоды и скачки давления. В это время важно избегать железодефицитной анемии. Для этого необходимо употреблять печень и мясо, порекомендовала специалист.

"Из растительных продуктов на первом месте стоят спирулина и хлорелла, зеленые темные листовые овощи, свекла, чернослив, грецкие орехи. В это время нам очень нужен витамин D, он содержится в печени трески, желтке, сливочном масле", – подчеркнула Карташова.

По ее словам, цинк содержится в тыквенных семечках, говядине, баранине и печенке.

Шарапова также посоветовала осенью как можно больше есть тыкву, чеснок и лук. Однако специалист напомнила, что после термической обработки полезные и лечебные свойства продуктов снижаются.

В холодную погоду эксперты советуют употреблять продукты, богатые жирами: жирную рыбу, нерафинированные масла, куркуму, имбирь и корицу.

"В холода как никогда становится актуальным вещество омега-3, незаменимые жирные кислоты. Они содержатся в грецких орехах, льняном семени, жирной рыбе. Большинство диетологов рекомендуют есть рыбу три раза в неделю", – заметил врач-терапевт Алексей Цыс.

По его словам, достаточный уровень сахара в крови помогает поддерживать стабильное настроение. Для этого можно употреблять бобы, овес, коричневый рис, фрукты и овощи. На плохое настроение влияет и нехватка витамина D, который можно получить в молоке, сыре, йогурте. На общее состояние человека оказывает положительное влияние темный шоколад.

При этом Цыс посоветовал ограничить употребление алкоголя и кофеина. Вопреки распространенному мнению, они не помогают улучшить настроение или согреть организм. Алкоголь может стать депрессантом и вызвать грусть, а кофеин негативно влияет на эффективность сна, объяснил эксперт.

Ранее специалисты назвали продукты, которые помогают повысить иммунитет. Среди них куриный суп и мед.