Названы продукты для повышения иммунитета

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Специалисты поделились советами, как помочь организму повысить иммунитет в осенний сезон простуд. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Значительную пользу может принести куриный суп. Последние исследования показали, что употребление этого блюда помогает предотвратить инфекцию и воспаление.

Для повышения объема витаминов, минералов и антиоксидантов в готовом супе следует готовить бульон с большим количеством овощей, в том числе с морковью и сельдереем.

Кроме того, куриный суп подойдет для очистки носовых проходов. Эта жидкость показала лучший результат в сравнении с иными горячими и холодными жидкостями.

Поддержать организм можно и с помощью имбиря. Свежий продукт защищает от риновирусов за счет фитохимического вещества сесквитерпена. Корень имбиря предлагается мелко нарезать и добавить в чай.

Напиток можно дополнить медом, который является естественным усилителем иммунитета. В нем содержатся вещества, способные повысить объем Т- и В-клеточных лимфоцитов, антител и лейкоцитов.

Врач-терапевт сети клиник "Атлас" Кирилл Белан ранее предложил укреплять иммунитет осенью за счет грибов, ячменя и овса. Специалист отметил, что в этих продуктах содержатся бета-глюканы, молекулы с иммуномодулирующим эффектом.