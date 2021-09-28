Врач раскрыл секрет, как не заболеть осенью

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24 о том, что укрепить в осеннее время свой иммунитет можно, придерживаясь ряда правил.
По его словам, во-первых, людям нужно хорошо высыпаться, чтобы лучше восстанавливаться после трудового дня.
"Если человек не высыпается, то все, что накопилось плохого за день, не обнуляется и постоянно копится. Накопление приводит к тому, что иммунитет страдает. Также его снижают хронические затяжные стрессы, в том числе в плане противодействия вирусам", – пояснил специалист.
Также терапевт посоветовал осенью не забывать про физическую нагрузку. Особенно эта рекомендация полезна для людей с избыточным весом, подчеркнул он.
"Физические нагрузки положительно действуют на иммунитет. Но если есть какие-то затяжные заболевания, то это тоже приводит к его ослаблению. Иммунитет истощается и становится более уязвимым к вирусным заболеваниям. Кроме того, если хотите быть здоровым, то закаляйтесь", – говорит Хухрев.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, чем коварна температура тела 37 градусов. Такие показания, по ее словам, могут означать обострение хронического заболевания, начало острого респираторного вирусного заболевания, а также быть признаком воспаления почек и желчного пузыря.
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