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Врач раскрыл секрет, как не заболеть осенью

Вирус не пройдет: врач раскрыл секрет, как не болеть осенью
общество медицина эксклюзив

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24 о том, что укрепить в осеннее время свой иммунитет можно, придерживаясь ряда правил.

По его словам, во-первых, людям нужно хорошо высыпаться, чтобы лучше восстанавливаться после трудового дня.

"Если человек не высыпается, то все, что накопилось плохого за день, не обнуляется и постоянно копится. Накопление приводит к тому, что иммунитет страдает. Также его снижают хронические затяжные стрессы, в том числе в плане противодействия вирусам", – пояснил специалист.

Второй момент – нормальное полноценное питание, чтобы со всеми продуктами мы получали необходимые нам витамины и микроэлементы. Специально витамины я бы не рекомендовал принимать.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Также терапевт посоветовал осенью не забывать про физическую нагрузку. Особенно эта рекомендация полезна для людей с избыточным весом, подчеркнул он.

"Физические нагрузки положительно действуют на иммунитет. Но если есть какие-то затяжные заболевания, то это тоже приводит к его ослаблению. Иммунитет истощается и становится более уязвимым к вирусным заболеваниям. Кроме того, если хотите быть здоровым, то закаляйтесь", – говорит Хухрев.

Если человек, страдающий изжогой, за этим не следит и не лечится, то у него возникает хроническое воспаление, сухость и снижается устойчивость слизистых оболочек против вируса.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, чем коварна температура тела 37 градусов. Такие показания, по ее словам, могут означать обострение хронического заболевания, начало острого респираторного вирусного заболевания, а также быть признаком воспаления почек и желчного пузыря.

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