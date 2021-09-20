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Терапевт рассказал о коварстве температуры 37 градусов

Предвестник беды? О чем говорит температура 37 градусов
общество медицина эксклюзив

Фото: depositphotos/Meggan

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 объяснила, чем коварна температура тела 37 градусов.

По словам эксперта, такой показатель является предельно допустимой нормой для человека. Однако он может говорить о развитии как новых заболеваний, так и об обострении хронических недугов, отметила терапевт.

В такой ситуации лучше почаще мерить температуру, чтобы понять, переходит ли она допустимую границу. Потому что температура 37,1 уже может означать и обострение хронического заболевания, и начало острого респираторного вирусного заболевания. Кроме того, быть признаком воспаления почек и желчного пузыря.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Основная опасность заключается в том, что человек зачастую считает такую температуру незначительной и просто игнорирует небольшое ухудшение самочувствия, говорит Чернышова.

"Причиной такого состояния выступает агент, часто инфекционный. Он вызывает вялотекущее, не очень выраженное воспалительное заболевание. И с ним надо разбираться. Если человек игнорирует эти признаки, картина может ухудшиться", – предупреждает врач.

Повышенную температуру нельзя рассматривать отдельно от других симптомов, подчеркнула собеседница Москвы 24. Чтобы определить проблему, необходимо проконсультироваться со специалистом, рекомендует она.

Если у человека на разных термометрах температура не опускается ниже 37 градусов, нужно обратиться к врачу. Он может назначить общий анализ крови, посмотреть, спокойная она или воспалительная. Диагноз по этой информации не поставят, но хотя бы можно будет понять, что происходит с человеком.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

"Можно сделать УЗИ внутренних органов. Обратиться к ЛОР-врачу, чтобы он посмотрел, нет ли гноя в небных миндалинах. На всякий случай ищем причину почти повышенной температуры. Если человек абсолютно здоров и прекрасно себя чувствует, а у него всегда такая температура, наверное, для него это можно считать вариантом нормы", – сказала Чернышова.

По словам врача, если у человека однократно повысилась температура, лучше отлежаться дома или временно поработать на удаленке. Также в эти дни необходимо отказаться от физических нагрузок, резюмировала специалист.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала о признаках снижения гемоглобина. По ее словам, о проблеме может говорить головокружение, слабость и снижение аппетита.

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