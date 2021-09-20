Терапевт рассказал о коварстве температуры 37 градусов

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 объяснила, чем коварна температура тела 37 градусов.
По словам эксперта, такой показатель является предельно допустимой нормой для человека. Однако он может говорить о развитии как новых заболеваний, так и об обострении хронических недугов, отметила терапевт.
Основная опасность заключается в том, что человек зачастую считает такую температуру незначительной и просто игнорирует небольшое ухудшение самочувствия, говорит Чернышова.
"Причиной такого состояния выступает агент, часто инфекционный. Он вызывает вялотекущее, не очень выраженное воспалительное заболевание. И с ним надо разбираться. Если человек игнорирует эти признаки, картина может ухудшиться", – предупреждает врач.
Повышенную температуру нельзя рассматривать отдельно от других симптомов, подчеркнула собеседница Москвы 24. Чтобы определить проблему, необходимо проконсультироваться со специалистом, рекомендует она.
"Можно сделать УЗИ внутренних органов. Обратиться к ЛОР-врачу, чтобы он посмотрел, нет ли гноя в небных миндалинах. На всякий случай ищем причину почти повышенной температуры. Если человек абсолютно здоров и прекрасно себя чувствует, а у него всегда такая температура, наверное, для него это можно считать вариантом нормы", – сказала Чернышова.
По словам врача, если у человека однократно повысилась температура, лучше отлежаться дома или временно поработать на удаленке. Также в эти дни необходимо отказаться от физических нагрузок, резюмировала специалист.
Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала о признаках снижения гемоглобина. По ее словам, о проблеме может говорить головокружение, слабость и снижение аппетита.
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