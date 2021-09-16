Врач рассказала о признаках снижения гемоглобина

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Терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что сниженный уровень гемоглобина опасен падением артериального давления, возможным развитием коллапса и уменьшением массы тела, сообщает газета "Известия".
По словам специалиста, среди признаков снижения гемоглобина – головокружение, появляющееся при изменении положении тела и при наклонах вперед, слабость, снижение аппетита, утомляемость и снижение работоспособности.
Врач Бурнацкая сообщила, что не стоит при таких признаках заниматься самодиагностикой. Распознать диагноз можно только с помощью обследования и клинического анализа крови.
"Дело в том, что подобные признаки бывают и симптомами других проблем со здоровьем, например вегетососудистых заболеваний, вертебробазилярной недостаточности, астенического синдрома после перенесенных вирусных заболеваний, которые также проявляются головокружениям", – объяснила медик.
Ранее британские врачи назвали пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Специалисты отметили, что настороженность должны вызвать изменения голоса. Обычно он становится более хриплым, однако иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки.
"Доктор 24": гемоглобин
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