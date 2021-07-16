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Общество

09:54

Медики назвали пять неочевидных симптомов рака легких

медицина общество

Фото: Depositphotos/diego_cervo

Британские врачи назвали пять неочевидных симптомов, которые могут свидетельствовать о раке легких. Об этом сообщает News.ru.

Специалисты отметили, что настороженность должны вызвать изменения голоса. Обычно он становится более хриплым, однако иногда больной может начать издавать необычные для себя звуки.

Для 20% пациентов с раком легких характерны частые позывы в туалет и постоянное желание пить. На болезнь может указывать опущенное из-за сдавливания нервов веко. Боли в груди, кашель с кровью или слизью также может указывать на онкологию.

Рак может распространиться и на нервы, сообщили специалисты. В этом случае возникает боль в руке или плече. У некоторых людей кончики ногтей начинают загибаться вниз больше обычного.

Ранее онколог назвал самые агрессивные виды рака. В топ-5 попали рак поджелудочной, различные саркомы, рак желчного пузыря, печени, а также рак желудка.

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