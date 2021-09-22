Врач рассказал, ждет ли Россию серьезный всплеск заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом этой осенью и зимой.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, в фазе роста находятся 36 регионов.
Вместе с тем председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что российские власти не планируют вводить локдаун, однако гражданам "нельзя расслабляться". Она подчеркнула, что такие меры, как ношение масок, соблюдение безопасного расстояния и ограничение массовых мероприятий, должны сохраняться, но избирательно.
Крючков отметил, что осенний всплеск заболеваемости связан со множеством факторов.
Кроме того, по словам эксперта, россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России "Дельта"-штамм, продолжает он.
"Заразность "Дельта"-штамма сильно выше, чем у предыдущих линий. Она ближе к восьми, а было в районе трех. Это количество людей, которое в среднем каждый зараженный при отсутствии каких-либо противоэпидемических мероприятий успевает заразить", – пояснил иммунолог.
Еще одним фактором, по мнению эксперта, являются недостаточные темпы вакцинации в России.
"Нас ожидают тяжелая осень, зима и ранняя весна. Скорее всего, мы увидим цифры по заболеваемости выше, чем было в прошлый сезон зимой, – будет выше 30 тысяч заболевших в сутки, потому что мы сейчас находимся в районе 20 тысяч", – предположил Крючков.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 напомнил, какие правила следует соблюдать россиянам, чтобы не заразиться COVID-19.
"Конечно, лучшая защита – это прививка. Недавно вышедшие научные статьи показывают, что ревакцинация прекрасно защищает организм, причем не только от госпитализаций, но даже просто от заражения", – заключил Скулачев
За минувшие сутки в России выявили 19 706 новых случаев заражения COVID-19, из которых 1 991 случай пришелся на Москву. Глава Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, заммэра Анастасия Ракова объяснила такой прирост в городе увеличением числа контактов между москвичами после окончания сезона отпусков и началом нового учебного года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: