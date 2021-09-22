Врач рассказал, ждет ли Россию серьезный всплеск заболеваемости COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом этой осенью и зимой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, в фазе роста находятся 36 регионов.

Вместе с тем председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что российские власти не планируют вводить локдаун, однако гражданам "нельзя расслабляться". Она подчеркнула, что такие меры, как ношение масок, соблюдение безопасного расстояния и ограничение массовых мероприятий, должны сохраняться, но избирательно.

Крючков отметил, что осенний всплеск заболеваемости связан со множеством факторов.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Люди вернулись в крупные города, студенты вернулись в вузы, дети вышли в школы и детские сады. Сотрудники возвращаются на работу. Общественный транспорт работает в полную силу.

Кроме того, по словам эксперта, россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России "Дельта"-штамм, продолжает он.

"Заразность "Дельта"-штамма сильно выше, чем у предыдущих линий. Она ближе к восьми, а было в районе трех. Это количество людей, которое в среднем каждый зараженный при отсутствии каких-либо противоэпидемических мероприятий успевает заразить", – пояснил иммунолог.

Еще одним фактором, по мнению эксперта, являются недостаточные темпы вакцинации в России.

"Нас ожидают тяжелая осень, зима и ранняя весна. Скорее всего, мы увидим цифры по заболеваемости выше, чем было в прошлый сезон зимой, – будет выше 30 тысяч заболевших в сутки, потому что мы сейчас находимся в районе 20 тысяч", – предположил Крючков.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 напомнил, какие правила следует соблюдать россиянам, чтобы не заразиться COVID-19.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Для борьбы с ростом заболеваемости следует придерживаться следующих мер в порядке убывания по эффективности: вакцинироваться, носить маски и соблюдать безопасное расстояние. Старайтесь избегать скопления людей. Если же вы оказались в очереди, обязательно попросите стоящих рядом с вами надеть маску, если они этого еще не сделали.

"Конечно, лучшая защита – это прививка. Недавно вышедшие научные статьи показывают, что ревакцинация прекрасно защищает организм, причем не только от госпитализаций, но даже просто от заражения", – заключил Скулачев

За минувшие сутки в России выявили 19 706 новых случаев заражения COVID-19, из которых 1 991 случай пришелся на Москву. Глава Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, заммэра Анастасия Ракова объяснила такой прирост в городе увеличением числа контактов между москвичами после окончания сезона отпусков и началом нового учебного года.

