В Москве выявлен 1 991 новый случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве за сутки выявлен 1 991 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"За сутки госпитализированы 762 человека. На ИВЛ находятся 307 человек. В городе выздоровели еще 1 353 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 477 350", – говорится в сообщении.
Скончались за этот же период 50 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус.
В Оперштабе напомнили, что победить коронавирус возможно благодаря вакцинации. Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
В России за сутки подтвердили 19 706 новых случаев коронавируса. В 1 662 (8,4%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 7 333 557 случаев коронавирусной инфекции.
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