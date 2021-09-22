Почти 40 млн россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти 40 миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня почти 40 миллионов человек в Российской Федерации взрослых привиты против коронавируса полностью", – сказала она в интервью программе "Поздняков" на канале НТВ.
Глава Роспотребнадзора добавила, что в России достаточно высокий удельный вес людей с иммунитетом к коронавирусу.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что в России первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 47,5 миллиона граждан.
По данным агентства Bloomberg, с начала пандемии в 184 странах мира сделано около 6 миллиардов прививок от коронавируса. Ежедневно вводят порядка 33,1 миллиона доз. При нынешней скорости за полгода удастся привить 75% населения планеты.
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