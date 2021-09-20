С начала пандемии в мире сделали почти 6 млрд прививок от коронавируса

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В 184 странах мира сделано около 6 миллиардов прививок от коронавируса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные агентства Bloomberg.

"В целом было введено свыше 5,95 миллиарда доз. Этого достаточно для того, чтобы полностью вакцинировать 38,7% населения планеты", – отмечается в сообщении.

По информации агентства, ежедневно в мире вводят порядка 33,1 миллиона доз. При нынешней скорости за полгода удастся привить 75% населения планеты.

Отмечается, что активнее всего вакцинация проходит в странах с высоким уровнем дохода (в 20 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем жизни).

"С момента развертывания глобальной кампании по вакцинации страны начали сталкиваться с неравным доступом к вакцинам. До марта этого года в ряд африканских стран не поступила ни одна партия препаратов", – пояснили в агентстве.

В России, по информации издания, сделано около 87,8 миллиона прививок. При этом около 27% жителей страны получили оба компонента вакцины.

Между тем, несмотря на активные темпы вакцинации, в последние дни количество новых случаев заражения COVID-19 в России растет. Эксперты связывают это с окончанием сезона отпусков и началом учебного года.