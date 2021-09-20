В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 20 сентября в столице начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать в них прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации. Об этом сообщает на mos.ru.
"С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью – возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По будням мобильные пункты открыты с 08:00 до 20:00. По субботам – с 09:00 до 18:00. По воскресеньям пункты работают с 09:00 до 16:00.
Подробно изучить информацию о прививке от гриппа и узнать информацию о расположении мобильных пунктов вакцинации можно на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Для прививки понадобится лишь российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Процедура занимает не более 10–15 минут. После прививки человек получает сертификат.
Беременные могут пройти вакцинацию в московских поликлиниках. Детей и подростков в мобильных пунктах также прививать не будут – получить вакцину возможно в детских садах, школах и колледжах.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кому может понадобиться досрочная ревакцинация от COVID-19. По словам специалиста, это актуально для пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и граждан, которые планируют посетить страну с неблагоприятной эпидобстановкой.
Жителей столицы начали прививать от гриппа
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