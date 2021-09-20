Врач-инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID-19

В Москве растет число заболевших коронавирусом. Каждый день выявляют более 2 тысяч человек. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что это прогнозируемый рост заболеваемости.

"Связан с туристическими потоками, логистическими потоками, с логистикой передвижения населения по нашей стране и в зарубежные страны. Соответственно, сейчас рост заболеваемости. Мы сейчас видим, что в школах иногда в некоторых классах по полкласса или половина детского сада не посещают учреждения", – объяснил Тимаков.

Медик добавил, что это связано это не только с коронавирусом, но и с другими ОРВИ. Подробнее о том, можно ли заразиться коронавирусом и гриппом одновременно, – в эфире телеканала Москва 24.