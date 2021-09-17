В РФ начали исследования возможности одновременного применения вакцин от COVID-19 и гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил, что в стране начались доклинические исследования процедуры одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса, передает РИА Новости.

"Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных", – рассказал министр.

По словам Мурашко, по результатам данного этапа определят дальнейшие шаги в отношении разработки.

Согласно действующему регламенту, между прививками от гриппа и COVID-19 должен пройти как минимум месяц. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как уточнил Мурашко, тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, в первую очередь рекомендуется сделать именно эту прививку.

