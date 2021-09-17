Врач рассказала об особенностях течения гриппа сразу после COVID-19

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Коронавирус системно воздействует на организм и ослабляет его, поэтому вполне возможно, что сразу после COVID-19 другие инфекционные болезни будут протекать тяжелее. Об этом рассказала иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, ключевую роль в данном случае может играть степень поражения легких, а также время, которое прошло между двумя случаями заражения, например, коронавирусом и гриппом.

"Если было мощное поражение легких, можно потом тяжелее болеть какими-то заболеваниями. Если человек еще не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может <...> тяжелее переносить инфекцию", – сказала специалист в интервью радио Sputnik.

В то же время Ярцева отметила, что достоверных данных о том, что люди, переболевшие коронавирусом, тяжелее переносят другие инфекции, пока нет. Она подчеркнула, что COVID-19, как и любой другой вирус, влияет на иммунную систему, если же организм преодолел одну болезнь, то, отметила врач, в будущем он только укрепится.

Ранее доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии Игорь Гундаров назвал вакцинацию фактором исчезновения гриппа. Он считает, что между вирусом гриппа и коронавирусом установились "конкурентные" отношения, поэтому популяция того или иного вида в определенной местности снижает распространенность другого.

Гундаров также отметил, что COVID-19 пришел на место исчезающего гриппа, что фактически повысило количество случаев острых респираторных заболеваний и смертности от них.