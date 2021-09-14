Вакцину от гриппа поставили во все регионы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все регионы страны получили партии вакцины от гриппа. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы сегодня поставили во все регионы РФ <...> вакцину против гриппа, и вакцинация уже началась", – рассказал вице-премьер.

По словам Мурашко, система здравоохранения готова к полноценному оказанию медицинской помощи. Министр уточнил, что поставлена цель обезопасить людей до наступления опасного зимнего периода.

Как заявил терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, коронавирус, грипп или простуда начинаются одинаково. Однако отличить эти болезни можно за счет специальных анализов и тестов.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отдельно объяснил порядок вакцинации от гриппа и коронавируса. По словам эксперта, между процедурами должен пройти как минимум месяц.